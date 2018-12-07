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Gazişehir Gaziantep taraftara güveniyor

- Gazişehir Gaziantep Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu:- "Evimizde yapılacak maçta taraftar desteğiyle Balıkesirspor Baltok maçını kazanmamızı kolaylaşacak"

07 Aralık 2018 Cuma 12:18
Gazişehir Gaziantep taraftara güveniyor


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, ligin 15. haftasında karşılaşacakları Balıkesirspor Baltok maçını taraftar desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.

Sadi Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde güzel bir çıkış yakaladıklarını belirtti.

Bu sayede üst sıralara tırmandıklarını dile getiren Konukoğlu, "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bu anlamda ligin ilk yarısını istediğimiz yerde bitirebilmek için zor bir 3 hafta bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Zorlu 3 haftanın ilk karşılaşmasını kendi sahalarında Balıkesirspor Baltok ile yapacaklarını ifade eden Konukoğlu, şöyle konuştu:

"Teknik ekibimiz ve futbolcularımız, bu maçın önemini çok iyi biliyor ve hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Bizim hedeflerimiz ve rakibin üst sıralara yükselme hedefi nedeniyle keyifli bir maç bizi bekliyor. Karşılaşmanın seyir keyfi yüksek bir maç olmasını öngörüyoruz. Ancak bizim avantajlı olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü evimizde yapılacak maçta taraftar desteğiyle Balıkesirspor Baltok maçını kazanmamızı kolaylaşacak. O yüzden tüm Gazianteplileri ve futbola gönül vermiş hemşehrilerimizi pazartesi günü stadyuma bekliyoruz."

Ligin 14. haftasını 28 puanla 3. sırada tamamlayan Gazişehir Gaziantep, 10 Aralık Pazartesi günü 17 puanlı Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:18
  1. Adil Sani Konukoğlu
  2. Balıkesirspor BALTOK
  3. Futbol
  4. Gazişehir Gaziantep
  5. Spor Toto 1. Lig
  6. taraftar

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