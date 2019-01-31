Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i transfer etti



GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

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