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Gazişehir Gaziantep Fenerbahçe'ye konuk oluyor

- Gaziantep ekibi, Süper Lig'deki ilk maçında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak

18 Ağustos 2019 Pazar 11:03
Gazişehir Gaziantep Fenerbahçe'ye konuk oluyor


GAZİANTEP (AA) - Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'deki ilk sınavını yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı verecek.

Kentteki hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemek üzere dün akşam İstanbul'a giden Gaziantep ekibinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Takımın son transferi olan Ganalı futbolcu Patrick Twumasi'nin de teknik direktör Marius Sumudica'nın görev vermesi halinde kadroda yer alabileceği bildirildi.

Süper Lig'deki ilk maçına yarın Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayla çıkacak olan Gaziantep ekibi, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.


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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:03
  1. Fenerbahçe
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  4. SÜPER LİG

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