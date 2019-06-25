Gazişehir Gaziantep, 4 Temmuz'da hazırlıklara başlayacak

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 2019-2020 sezonu hazırlıkları için 4 Temmuz'da toplanacak. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre kırmızı-siyahlılar, yeni sezon hazırlıkları için 4 Temmuz Perşembe günü Gaziantep'teki kulüp tesislerinde bir araya gelecek. Burada yeni sezonun startını verecek takım, 10 gün kentte kampa girecek. Daha sonra Düzce'de 2. etap çalışmalarına başlayacak Gazişehir Gaziantep'te, 3. kamp dönemi için de planlamalar sürüyor. İlk kamp dönemine kadar transfer çalışmalarında önemli aşamaların kaydedilmesinin hedeflendiği bildirildi.

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