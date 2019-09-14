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Gazişehir Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir FK ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte, Gazişehir Beşiktaş maçının ilk 11'leri...

14 Eylül 2019 Cumartesi 19:15
Gazişehir Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte, Gazişehir Beşiktaş maçının ilk 11'leri...

Gazişehir FK ilk 11'i 

GÜNAY GÜVENÇ

EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI

ALIN DORINEL TOŞCA

OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE

GÜRAY VURAL

IRANEUTON SOUSA MORIAS JUNIOR

OĞUZ CEYLAN

SOULEYMANE DIARRA

PATRICK TWUMASI

ABDUL AZIZ TETTEH

JEAN ARMEL KANA BIYIK

 

Beşiktaş ilk 11'i

LORIS SVEN KARIUS

GÖKHAN GÖNÜL

DOMAGOJ VIDA

VICTOR RUIZ TORRE

CANER ERKİN

MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY

DORUKHAN TOKÖZ

ADEM LJAJIC

ABDOULAY DIABY

GEORGES KEVIN NKOUDOU MBIDA

GÜVEN YALÇIN

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 19:15
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