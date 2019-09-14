Gazişehir Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir FK ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte, Gazişehir Beşiktaş maçının ilk 11'leri...14 Eylül 2019 Cumartesi 19:15
Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte, Gazişehir Beşiktaş maçının ilk 11'leri...
Gazişehir FK ilk 11'i
GÜNAY GÜVENÇ
EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI
ALIN DORINEL TOŞCA
OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE
GÜRAY VURAL
IRANEUTON SOUSA MORIAS JUNIOR
OĞUZ CEYLAN
SOULEYMANE DIARRA
PATRICK TWUMASI
ABDUL AZIZ TETTEH
JEAN ARMEL KANA BIYIK
Beşiktaş ilk 11'i
LORIS SVEN KARIUS
GÖKHAN GÖNÜL
DOMAGOJ VIDA
VICTOR RUIZ TORRE
CANER ERKİN
MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY
DORUKHAN TOKÖZ
ADEM LJAJIC
ABDOULAY DIABY
GEORGES KEVIN NKOUDOU MBIDA
GÜVEN YALÇIN
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