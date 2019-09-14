Gazişehir Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İşte, Gazişehir Beşiktaş tüm detayları...

Canlı maç skoru: 3-2

Dk.8 Twumasi (pen), Dk.58 Güray Vural, Dk.79 Chibsah / 83. Umut Nayır, Dk.85 Atiba

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Vida, kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'ye arkadan yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı hakem Halil Umut Meler önce penaltı noktasını gösterdi ve ardından Vida'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 7. dakikada penaltıyı kullanan Twumasi, topu filelere gönderdi: 1-0

20. dakikada savunma arkasına sızan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, arka direkteki Twumasi'ye pasını vermek istedi ama araya Karius girdi.

30. dakikada Gazişehir Gaziantep önemli fırsat kaçırdı. Twumasi'nin sol kanattan yerden yaptığı ortada, ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı auta gönderdi.

32. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Oğuz Ceylan, Caner'i geçtikten sonra kaleye şut çekti ancak top direkten döndü.

34. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Caner, kaleye doğru yerden sert bir top yolladı. Kaleci Günay güçlükle topu kontrol etti.

41. dakikada Ljajic'in kaptırdığı topun ardından hızlı hücum fırsatı yakalayan Gazişehir'de Kayode, ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye vurdu. Ancak top auta gitti.

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

58. dakikada Gazişehir Gaziantep, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kayode, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Ceza sahası dışı sol çapraza açılan topa gelişine vuran Güray Vural, meşin yuvarlağı kaleci Karius'un solundan ağlara gönderdi: 2-0

61. dakikada Kayode sağ kanattan hızla içeri sokularak pasını ceza yayı üzerindeki Chibsah'a verdi. Müsait durumda olan Chibsah'ın şutunda top farklı şekilde auta gitti.

76. dakikada iki takımdan da birer oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kayode ile Elneny arasındaki ikili mücadelede hakem Halil Umut Meler, Elneny'ye sarı kart çıkardı. Video Yardımcı Hakemin (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, Kayode'yi Elneny'ye dirsek, Elneny'yi ise Kayode'ye tekme attığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

79. dakikada ev sahibi ekip, skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş yarı alanının ortalarında topla buluşan Chibsah, soldan hareketlenen Güray Vural'a pasını atarak koşusuna devam etti. Ceza sahasına giren Güray'ın yerden ortasında Chibsah altıpasta yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Bu sırada yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy pozisyonun ofsayt olduğunu belirten bayrağı kaldırdı. VAR incelemesinin ardından Güray'ın rakibinin gerisinden çıktığı belirlenerek gol kararı çıktı: 3-0

83. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye indirdi. Caner Erkin'in savunma arkasına attığı pasla buluşan Ljajic bekletmeden topu uygun durumdaki Umut Nayir'e çıkardı. Bu oyuncu altıpasta yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

84. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Ljajic'in soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Hutchinson'un kafayla vurduğu top kaleci Günay Güvenç'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-2

Hakemin 9 dakika uzattığı maç, ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş

Stat: Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Tetteh, Djilobodji, Güray Vural (Dk. 81 Furkan Soyalp), Diarra (Dk. 59 Chibsah), Twumasi (Dk. 77 Muhammet Demir), Kayode

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Dorukhan Toköz (Dk. 67 Hutchinson), Diaby (Dk. 67 Boyd), Ljajic, N'Koudou, Güven Yalçın (Dk. 83 Umut Nayir)

Goller: Dk. 7 Twumasi (penaltıdan), Dk. 58 Güray Vural, Dk. 79 Chibsah (Gazişehir Gaziantep), Dk. 83 Umut Nayir, Dk. 84 Hutchinson (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 6 Vida, Dk. 76 Elneny (Beşiktaş), Dk. 76 Kayode (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 19 Diarra, Dk. 54 Günay Güvenç, Dk. 77 Sumudica (teknik direktör), Dk. 90 Muhammet Demir, Dk. 90+4 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 47 Ruiz, Dk. 54 Ljajic, Dk. 89 Caner Erkin, Dk 90+6 Boyd (Beşiktaş)