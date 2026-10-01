Gazipaşa'da Selinus yüzey araştırmasının 2026 sezonu ALKÜ başkanlığında yapıldı

Gazipaşa'daki Selinus Antik Kenti ve çevresinde yürütülen arkeolojik yüzey araştırmalarının 2026 yılı çalışma sezonu, 7-21 Eylül tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) başkanlığında gerçekleştirildi. Çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izin verdi; Bakanlık adına uzman arkeolog Ferhat Alpaslan temsilci olarak araştırmaya katıldı.

Saha çalışmasını, ALKÜ Turizm Fakültesi öğretim üyesi ve araştırma başkanı Doç. Dr. Tuna Akçay yönetti. Arazi ekibinde Filolog Dr. Sehriye Şahin, Arkeolog Asena Köybaşı ve Can Berk Meriç, Mimar Pelin Halisipek ve Zeynep Başkök ile İç Mimar Gamze Arslan görev aldı.

ALKÜ, Geleceğe Miras projesi kapsamında antik şehirlerin gün yüzüne çıkarılması için kazı ve yüzey araştırmalarını sürdürüyor. Kazı başkanlığını üniversitenin yaptığı Syedra Antik Kenti'ndeki çalışmalar da ayrıca devam ediyor.

Yamaç mezarları sektörlere ayrılarak kaydedildi

Akçay, sezonun saha programını anlattı: "Bu sezon çalışmalar; yamaç mezarları başta olmak üzere Akropolis, savunma duvarları, limana bakan yamaçlar ve Traianus Tapınağı çevresinde yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında yamaç mezarları sektörlere ayrılmış; her bir mezarın konumu, mimari özellikleri ve korunma durumu sistematik biçimde kaydedildi."

Belgelemede koordinatlandırma, CORS ölçümleri, topografik veri üretimi, mimari çizim, fotoğraf ve dron görüntüleme, epigrafik kayıt ile dijital arşivleme birlikte uygulandı. Akçay'ın aktardığına göre bu yöntemlerle yalnızca görünen yapılar belgelenmedi; kentin ölü kültü, topoğrafyası, ulaşım ilişkileri ve tarihi gelişiminin bütüncül biçimde anlaşılmasına yönelik temel bir veri seti de oluşturuldu.

Araştırma başkanı, sezonu değerlendirirken şunu söyledi: "Bu çalışma, kültürel mirasın ancak kamu kurumları, bilim insanları ve yerel toplumun ortak iradesiyle korunabileceğini bir kez daha göstermiştir."

Kazılar ilerleyen yıllarda, okullara konferans çağrısı

Akçay, Selinus'un yalnızca geçmişten kalan bir ören yeri olmadığını, Gazipaşa'nın kültürel kimliğini ve geleceğini şekillendirebilecek önemli bir değer olduğunu belirtti.

Bilimsel araştırmaların ve ilerleyen yıllarda gerçekleştirilecek arkeolojik kazıların Selinus'un tarihini daha görünür kılacağını ifade eden Akçay, elde edilen verilerin müze, eğitim, kültür rotaları, dijital içerikler ve sergiler aracılığıyla toplumla buluşturulabileceğini söyledi.

Gazipaşa'daki okullara da çağrıda bulunan araştırma başkanı, öğrencilerin Selinus'u bilimsel bilgiler ışığında tanıması amacıyla okullarda sunum ve konferanslar gerçekleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.