Gazipaşa İlkokulu kardeşlik spor sahası desteğinizi bekliyor
Gazetemiz okurlarından Ömer Değer, "Gazipaşa İlkokulu kardeşlik spor sahası desteğinizi bekliyor" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.05 Şubat 2019 Salı 13:35
Ömer Değer/Okul Müdürü
Güzel Türkiye’mizin Saygıdeğer İnsanları; Sizlere Şırnak Silopi Gazipaşa İlkokulundan sesleniyorum. Okul müdürüyüm. Görev yaptığım okul maddi imkânları kısıtlı, dezavantajlı öğrencilerin çok olduğu bir okul. İlgi, sevgi ve umuda aç bu çocukları spora yönlendirmek, sevdirmek geleceğe mutlu ve umutlu bakmaları için TÜRKİYE ailesinin desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Bağışlayacağınız, 100 TL, 500 TL. 1000 TL. 5000 TL. gibi bağışlarla çok güzel ve kalıcı bir eser kazandırmış olacaksınız. Bağış yapılacak okul-aile birliği hesabı resmi yazımızda mevcuttur.
OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI-HALK BANKASI
HESAP ŞUBESİ: 0677 SİLOPİ
HESAP NO: 16000024/ İBAN: TR62 0001 2009 6770 0016 0000 24
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