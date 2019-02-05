Gazipaşa İlkokulu kardeşlik spor sahası desteğinizi bekliyor

Ömer Değer/Okul Müdürü

Güzel Türkiye’mizin Saygıdeğer İnsanları; Sizlere Şırnak Silopi Gazipaşa İlkokulundan sesleniyorum. Okul müdürüyüm. Görev yaptığım okul maddi imkânları kısıtlı, dezavantajlı öğrencilerin çok olduğu bir okul. İlgi, sevgi ve umuda aç bu çocukları spora yönlendirmek, sevdirmek geleceğe mutlu ve umutlu bakmaları için TÜRKİYE ailesinin desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Bağışlayacağınız, 100 TL, 500 TL. 1000 TL. 5000 TL. gibi bağışlarla çok güzel ve kalıcı bir eser kazandırmış olacaksınız. Bağış yapılacak okul-aile birliği hesabı resmi yazımızda mevcuttur.

OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI-HALK BANKASI

HESAP ŞUBESİ: 0677 SİLOPİ

HESAP NO: 16000024/ İBAN: TR62 0001 2009 6770 0016 0000 24