Gaziosmanpaşa’nın Sıfır Atık Vizyonu Türkiye’ye Örnek Oldu

Sıfır atık konusunda hayata geçirdiği çalışmalarla örnek gösterilen Gaziosmanpaşa Belediyesi de festivaldeki yerini alarak çevre projelerini binlerce ziyaretçiyle paylaştı.



Çevreye Duyarlılık, Teknolojiyle Buluştu



4-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde Gaziosmanpaşa Belediyesi standı yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, GOP Sıfır Atık Dijital Uygulaması hakkında bilgi alırken, çevre elçisi öğrencilerin hazırladığı projeleri de yakından inceleme fırsatı buldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, çevreyi korumanın yalnızca geri dönüşümden ibaret olmadığını ortaya koyan çalışmalarıyla ziyaretçilerden tam not aldı.

Ziyaretçiler Çevre Dostu Hediyelerle Karşılandı



Festival boyunca Gaziosmanpaşa Belediyesi standını ziyaret eden vatandaşlara, doğada kendiliğinden çözünebilen biyobozunur bardaklar içerisinde çiçekler başta olmak üzere bez çanta, atık pil maskotu, su tasarrufu sağlayan perlatör, boyama kitabı, puzzle, kumbara, şapka ve bilgilendirici broşürler hediye edildi. Ziyaretçiler hem çevre dostu ürünlerle tanıştı hem de sıfır atık konusunda bilgilendirildi.



Sıfır Atık Bilinci Müzikle Sahneye Taşındı



Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi ritim grubu da festivalin ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı. Yüzü aşkın öğrenciden oluşan grup geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan enstrümanlarla sahne alarak çevre bilincini müzikle buluşturdu.

Festival alanında büyük ilgi gören performans, çevre konusunda farkındalık oluştururken izleyicilere keyifli anlar yaşattı.



Daha Temiz Yarınlar İçin



Atıkların kaynağında ayrı toplanmasını yaygınlaştırmayı hedefleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi; çevre eğitimleri, öğrenci projeleri ve farkındalık çalışmalarıyla sıfır atık bilincini her yaştan vatandaşa ulaştırmaya devam ediyor.

Sıfır Atık Festivali’nde sergilenen çalışmalar da Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin çevreye duyarlı yaklaşımını ve bu alandaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Daha temiz ve daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmalarını sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, çevreyi koruyan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.