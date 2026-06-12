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Foto - Bilecik'te güçlü destek! Yeni proje örnek olurken Balıkesir'in çileği daha değerli hale geldi... Yakın ilgi gördü

Bilecik'te destek destekli bir projeye sonrası aldığı 12 bin adet hibe çilek fidesiyle başladığı üretimde, ilk mahsulü aldı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve çiftçiye yeni gelir kapıları açmak amacıyla hayata geçirilen çilek üretim projesi ilk meyvelerini verdi. Balıkesir’de de Osmanlı Çileği ilgi gördü

#2
Foto - Bilecik'te güçlü destek! Yeni proje örnek olurken Balıkesir'in çileği daha değerli hale geldi... Yakın ilgi gördü

Hibe desteğiyle üretime başlayan çiftçi, ilk yılında elde ettiği verimle hem yüzleri güldürdü hem de bölgedeki üreticilere örnek oldu. Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, Arapdede Köyü'ne giderek üretici Semih Sağır'ı ziyaret etti. Serayı gezerek üretim alanlarında incelemelerde bulunan Kaymakam Kara, üretim süreci hakkında detaylı bilgi aldı."Büyük emek ve özveriyle yürütülen üretim sürecinin ardından ilk hasada ulaştık"Arapdede Köyünde yaşayan çilek üreticisi Semih Sağır, 12 bin adet hibe çilek fidesini bin 600 metrekarelik alanda kurduğu serada toprakla buluşturduğunu anlatarak, "Büyük emek ve özveriyle yürütülen üretim sürecinin ardından ilk hasat dönemine geldik.

#3
Foto - Bilecik'te güçlü destek! Yeni proje örnek olurken Balıkesir'in çileği daha değerli hale geldi... Yakın ilgi gördü

Burada bulunan 12 bin adet çilek fidesinden ilk yıl şuana kadar 1 ton 200 kilogram çilek üretimi gerçekleştirdik. Üretimin önümüzdeki dönemde daha da artacak ve hedefimiz 2 tonluk hasat rakamına ulaşmak" dedi."Bizim desteklerimizle beraber güzel bir çiftlik kurmuş burada kendisinin büyük bir emeği var"Kaymakam Kara ise "Bu gün Arapdede köyünde çiftçimiz Semih beyin yanına geldik.

#4
Foto - Bilecik'te güçlü destek! Yeni proje örnek olurken Balıkesir'in çileği daha değerli hale geldi... Yakın ilgi gördü

Bizim desteklerimizle beraber güzel bir çiftlik kurmuş burada kendisinin büyük bir emeği var yatırımı var. Onu desteklemek ihtiyaçlarını sıkıntılarını gidermek sorunlarını dinlemek için geldik. Maşallah Kendisi burada güzel bir çiftlik oluşturmuş, kendisine işlerinde başarılar diliyoruz. Eksik ihtiyaçlarında her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek için yanındayız. Tüm çiftçilerimize buradan selam gönderiyorum" diye konuştu.

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Foto - Bilecik'te güçlü destek! Yeni proje örnek olurken Balıkesir'in çileği daha değerli hale geldi... Yakın ilgi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, emekli muhasebeci Bayram Yaman’ın ürettiği Osmanlı Çileği ilgi gördü. Yaman, çileği bir yiyenin tekrar istediğini söyledi. Bayram Yaman’ın Karadere yolu Dedekaya mevkindeki çiftliğinde diktiği Osmanlı Çileği fideleri meyve vermeye başladı. Çilek fidelerini Karadenizli bir arkadaşından aldığını kaydeden 56 yaşındaki Bayram Yaman, "Çileklerimiz meyve vermeye başladı. Tadı ve kokusu çok hoş. Onun için de çok ilgi görüyor. Tadan bir daha istiyor. Burhaniye de bu çileği benden başka üreten yok. Üretimi artırmak istiyorum" dedi.

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