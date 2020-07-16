  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziosmanpaşa'da panikleten görüntü

İstanbul-Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın temeline beton dökümü sırasında yan binanın bodrum katındaki dairenin duvarı yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 21:43:00 -
Gaziosmanpaşa'da panikleten görüntü

İstanbul-Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın temeline beton dökümü sırasında yan binanın bodrum katındaki dairenin duvarı yıkıldı. Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi 1140. Sokak'ta bir inşaatın temeline mikser ile beton döküldüğü sırada, dökülen betonun ağırlığına dayanamayan yan binanın bodrum katındaki dairenin duvarı çöktü.

Ev sakinleri, gürültülü bir şekilde duvarın yıkıldığını görünce panik halde kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, dairede inceleme yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı