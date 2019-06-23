Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2019 | İstanbul Gaziosmanpaşa 23 Haziran seçim sonuçları oy oranları

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı. YSK'nın 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararı, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle almıştı. AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varılmıştı. YSK, iptal edilen İBB seçimlerinin 23 Haziran’da yapılmasına karar vermişti. İptal edilen İBB seçimleri için bugün İstanbullular sandık başına gitti.

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre, AK Parti ve MHP’nin ortak Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım’a 153 bin 270 oy çıkarken, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak Millet ittifakı adayı İmamoğlu ise 111 bin 119 oy aldı. Saadet Partisi 5 bin 440, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) bin 10, Türkiye Komünist Partisi (TKP) 239, Vatan Partisi 520, Demokrat Parti (DP) 685 ve Demokratik Sol Parti (DSP) 919 bağımsız aday Özge Akman 1 oy almıştı. Gaziosmanpaşa seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. 23 Haziran Gaziosmanpaşa seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.trʼde. Gaziosmanpaşa İstanbul Büyükşehir belediye yerel seçim sonuçları nasıl, İBB yerel seçim 2019 Gaziosmanpaşa hangi parti en fazla oy aldı? Gaziosmanpaşa Binali Yıldırım oy oranı ne oldu? Ekrem İmamoğlu Gaziosmanpaşa seçim sonuçları son dakika. İstanbul’un en kritik seçimlerinden biri için 23 Haziran 2019 İBB seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 Sarıyer yerel seçim sonuçları, Gaziosmanpaşa 2019 İBB seçim sonuçları, İstanbul Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları 2019, 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları, İstanbul büyükşehir belediye seçimi Gaziosmanpaşa partilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Beledeyi yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2019 Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu oy oranları canlı olarak takip edebilirsiniz.

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