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Gündem Gazın bittiği Gazze’de Türk Kızılay yemekleri odun ateşinde pişiriyor
Gündem

Gazın bittiği Gazze’de Türk Kızılay yemekleri odun ateşinde pişiriyor

Yeniakit Publisher
2023-11-03 13:15:00 -
Gazın bittiği Gazze’de Türk Kızılay yemekleri odun ateşinde pişiriyor

Türk Kızılay, haftalardır İsrail’in ambargosu ve bombardımanına maruz kalan Gazze’de gazın bitmesi nedeniyle dağıtılan yemekleri odun ateşinde pişiriyor.

Türk Kızılay, haftalardır İsrail’in ambargosu ve bombardımanına maruz kalan Gazze’de gazın bitmesi nedeniyle dağıtılan yemekleri odun ateşinde pişiriyor.
Bir haftalık gıda stoku kalan Gazze’ye daha fazla yardım girişi olması için temaslarını sürdüren Türk Kızılay, Gazze içerisinde okullara sığınan sivil halka sıcak yemek ve gıda kolisi ulaştırıyor. Gaz stokunun bitmesi sebebiyle odun ateşinde pişirilen yemekler, özellikle okullara sığınan halka dağıtılıyor. Türk Kızılay’ın Gazze içindeki yerel ekibi ve gönüllüler, bu hafta okullardaki toplam bin 500 aileye gıda kolisi ve 12 bin sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.
Beyt Lahye Okulu’na sığınmak zorunda kalan savaş mağdurları ve kamplardan gelenlere kısıtlı imkanlarla destek olduklarını aktaran Kızılay’ın Gazze'deki yerel görevlisi, odun ateşinde yemek yaparak dağıttıklarını ifade etti. Kızılay’ın Gazze’de bulunan aşevinden de ailelere yönelik sıcak yemek desteği sürüyor.
İnsani yardım lojistiğinde tecrübe sahibi olan Türk Kızılay, Gazze'ye yardımların girişinin sistemli bir şekilde yürütülmesini de sağlayacak. Gazze’ye Mısır’ın Refah Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılacak yardımların lojistik koordinasyonunda görev almak üzere Mısır’da 4 kişilik Türk Kızılay ekibi görevlendirildi.

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