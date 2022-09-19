Gaziler Günü'nde kahramanları ziyaret

YENİ AKİT ANKARA

Gazileri odalarında tek tek ziyaret ederek uzun süre sohbet eden Altınok, Keçiören Belediyesi olarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki cerrahi binada gazilerin tedavi gördüğü kattı yenilemiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Altınok, “Tüm gazilerimizin bu özel gününü tebrik ediyorum. Başımızın tacı gazilerimizle bir arada olmanın şeref ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün vatanımız, milletimiz, devletimiz varsa bunu; topraklarımız uğruna canını seve seve feda eden kahramanlarımıza borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece gazilerimize ve şehitlerimize minnet borcumuz olacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim tüm kahramanlarımızdan razı olsun.” dedi.