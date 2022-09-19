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Aktüel Gaziler Günü'nde kahramanları ziyaret
Aktüel

Gaziler Günü'nde kahramanları ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ziyarettinde Başkan Altınok’a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Hastane Başhekimi Prof Dr. Cevdet Serkan Gökkaya, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Taner, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Yasemin Fatma Çetinkaya, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Genç eşlik etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 16:28:00 -
Gaziler Günü'nde kahramanları ziyaret

YENİ AKİT  ANKARA

Gazileri odalarında tek tek ziyaret ederek uzun süre sohbet eden Altınok, Keçiören Belediyesi olarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki cerrahi binada gazilerin tedavi gördüğü kattı yenilemiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Altınok, “Tüm gazilerimizin bu özel gününü tebrik ediyorum. Başımızın tacı gazilerimizle bir arada olmanın şeref ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün vatanımız, milletimiz, devletimiz varsa bunu; topraklarımız uğruna canını seve seve feda eden kahramanlarımıza borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece gazilerimize ve şehitlerimize minnet borcumuz olacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim tüm kahramanlarımızdan razı olsun.” dedi.

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