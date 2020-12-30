Gaziantep'ten Suriye'ye gönderilen insani yardımlar Afrin'e ulaştı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'ten Suriye'nin Afrin ilçesindeki ihtiyaç sahipleri için gönderilen insani yardımlar bölgeye ulaştı.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, TÜGVA il ve Şehitkamil temsilciliği tarafından organize edilerek toplanan yardımların yüklendiği kamyon Suriye'nin Afrin ilçesine ulaştı.



Gaziantep Üniversitesine bağlı Azez ve Afrin eğitim fakültelerini ziyaret eden gönüllüler, 100 mont, 500 ayakkabı, 100 gıda kolisi, bin cerrahi maskenin yanı sıra oyuncakları ihtiyaç sahiplerine ve çocuklara dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Mahmut Tekin, "Vakıf gönüllülerimizle birlikte ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Başta vakıf gönüllülerimize ve bizlere destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Efiloğlu da belediye olarak ihtiyaç durumunda sınır ötesinde de Suriyeli öğrencilerin yanlarında olduklarını kaydetti.

Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Habib Özkan da Büyükşehir Belediyesi ve TÜGVA il ve ilçe yöneticilerine teşekkür etti.

