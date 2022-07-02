  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu petrol tahmini dünya gündemini altüst etti! Felaket tahmin olursa akaryakıt fiyatları 50 liranın üzerine fırlayacak

Bu rezaleti gavur yapmaz! Erkeklere satılan tişörte bak!

İmamoğlu yapmak için 170 milyon euro borç aldığı metroyu durdurdu!

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu! Bunu yapan kim varsa açıkça söylüyoruz: Şerefsizsiniz

Türkiye'de ayçiçek yağında büyük vurgun! Kulaklarını, gözlerini resmen kapadılar

Tarlasında 1 milyar dolarlık petrol bulundu! O bakan, şov yapmakla suçlamış

Bu altına dikkat! Piyasaya sürüldü, sahte olduğunu kimse anlayamıyor

Parası için ‘akıllı yatırım’ yapanlar ahirete de akıllı yatırım yapıyor mu?

Türkiye'de Ukrayna-Rusya savaşı yoğunluğu

Ekonomide sevindiren haber! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekonomi Gaziantep'ten 6 ayda 5 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Gaziantep'ten 6 ayda 5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Gaziantep yılın ilk 6 ayında 5 milyar 194 milyon 685 bin dolarlık ihracat yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 16:18:00 -
Gaziantep'ten 6 ayda 5 milyar dolarlık ihracat

Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, kentin haziran ayında 923 milyon 29 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

Gaziantep'in haziran ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 yükseldiğini aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemi göre yüzde 7,9 oranında artışla 5 milyar 194 milyon 685 bin dolara ulaştı. Dünya genelinde hakim olan ekonomik sorunlar, girdi maliyetleri, lojistik, Rusya-Ukrayna savaşı maalesef uluslararası ticareti olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Gaziantep'imiz üretim kapasitesi, istihdama olan büyük katkısı ve ihracat hacmi ile ülke ekonomimizin övünç kaynağı olmayı sürdürüyor."

Ünverdi, kentin ilk yarısında en fazla sırasıyla Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya ve Almanya'ya ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23