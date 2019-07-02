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Gaziantep’ten 6 ayda 3.6 milyar dolar ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Gaziantep, Haziran ayında gerçekleştirdiği 429 milyon 38 bin dolarlık ihracat ile yılın ilk 6 ayını 3,6 milyar dolar ile tamamladı.

02 Temmuz 2019 Salı 15:33
Gaziantep’ten 6 ayda 3.6 milyar dolar ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Gaziantep, Haziran ayında gerçekleştirdiği 429 milyon 38 bin dolarlık ihracat ile yılın ilk 6 ayını 3,6 milyar dolar ile tamamladı.


Haziran ayında yaşanan ihracat düşüşüne de değinen Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in ilk 6 aylık performansının sevindirici ve gelecek için umut vadedici nitelikte olduğunu belirterek şöyle devam etti:


“Haziran ayı ihracatımız bir önceki yıla göre, 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 11,2 oranında düşüş göstererek 429 milyon 38 bin dolar olarak gerçekleşti. Diğer taraftan yılın ilk 6 ayına baktığımızda gerçekleştirdiğimiz 3,6 milyar dolarlık ihracat ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 yükseliş sağladık. Tüm iş dünyası biliyor ki uzun soluklu tatil dönemlerinde iş günü eksikliği nedeniyle ihracat rakamlarında gerileme olabilir. Genel tabloya baktığımızda görünen o ki Gaziantep yeni bir ihracat rekoruna imza atacak.Alık terini alın teriyle birleştiren Gaziantepli bizleri geleceğe taşıyacak”


Gaziantep’in bu günlere gelmesinde büyük bir pay sahibi olan ihracatçıların her geçen gün yükselen bir grafiğe sahip olduğunu söyleyen Yıldırım, “Her platformda sizinle ne kadar gurur duysak az diyoruz. Bu yılın ilk 6 ayını da 6’ncı sırada tamamladık. yüzde 7,9’luk artışla gerçekleşen 3,6 milyar dolarlık ihracat gelecek için umut vadediyor, yüzlerimizin gülmesine vesile oluyor. Şahsım ve Gaziantep Ticaret Odası ailesi adına her bir ihracatçımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Gaziantepli birçok firmanın örnek işlere imza atarak katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını gerçekleştirdiğini de dile getiren Yıldırım, “Düzenlediğimiz yurt dışı fuar organizasyonlarında da bunu net bir şekilde görüyoruz. Çin’den ABD’ye, Brezilya’dan Avusturya’ya ihracat gerçekleştiren firmalarımız var. İş dünyasının içinden gelenler olarak Gaziantep’imizin içinde barındırdığı cevherler, akıl teriyle alın terini birleştiren tüccarlar vesilesiyle ihracatımız her yıl, her ay daha da iyi noktalara gelecek” diyerek tamamladı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:33
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