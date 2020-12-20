Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Naciye Ulukütük toprağa verildi
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gaziantep'teki özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Naciye Ulukütük, toprağa verildi.
Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından dün gönderildiği Pazarcık Devlet Hastanesi morgundan yakınlarının aldığı 56 yaşındaki Ulukütük'ün naaşı, Kızkapanlı Mahallesine getirildi.
Yakınlarının dualarla uğurladığı Ulukütük'ün cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenazeye aile yakınları katıldı.
Mahalle Muhtarı Salman Ulukütük, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin olayın takipçisi olmalarını istedi.