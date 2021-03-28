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Aktüel Gaziantep'te yürek yakan kaza! Minik çocuk can verdi
Aktüel

Gaziantep'te yürek yakan kaza! Minik çocuk can verdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 19:46:00 -
Gaziantep'te yürek yakan kaza! Minik çocuk can verdi

U.K. yönetimindeki 02 FK 919 plakalı otomobil, Hasırcıoğlu Mahallesi 32005 sokağa döndüğü esnada 2 yaşındaki Ayşenaz Güçyetmez'e çarptı. Otomobil, bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü U.K. gözaltına alındı.

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