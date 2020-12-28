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Aktüel Gaziantep'te yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Gaziantep'te yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 22:01:42 -
Gaziantep'te yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte içki satıcılarına yönelik operasyonda 200 şişe sahte içki ile 190 litre alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesine ve sahte içki üreten, insan sağlığını riske atan, haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta ve bir ikamette arama yapan ekipler, 200 şişe sahte içki ile 190 litre dökme alkol,10 litre etil alkol, 3 litre alkol aroması, 40 boş şişe, 240 şişe kapağı ve 3 rulo içki etiketi ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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