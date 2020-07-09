Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 7 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.