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Aktüel Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:21:09 -
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üzerilerinde, bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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