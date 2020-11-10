Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda kaçan şüpheli drone yardımıyla yakalandı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko Şahin-27" operasyonunda kaçan bir şüpheli drone yardımıyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünden 863 polisin katılımıyla 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Mahallelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, kapıları açılmayan bazı evlere "koçbaşı" kullanılarak girildi.
Hacıbaba Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyon sırasında evinin terasından aşağı inerek kaçmaya çalışan şüpheli, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince kullanılan drone tarafından görüntülendi.
Drone ile takip edilen şüpheli, sokağa indiği anda ekiplerce gözaltına alındı.
Helikopter ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon sürüyor.