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Aktüel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı

Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 09:06:11 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 433 gram uyuşturucu, 93 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca ve iki tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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