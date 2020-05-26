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Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 10:13:10 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 369 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 23 mermi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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