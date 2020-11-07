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Aktüel Gaziantep'te TÜBİTAK kitap mağazası açıldı
Aktüel

Gaziantep'te TÜBİTAK kitap mağazası açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:27:44 -
Gaziantep'te TÜBİTAK kitap mağazası açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesiyle yapılan protokol kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) yayınlarının yer aldığı kitap mağazası açıldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Mecidiye Han'da yer alan Sahaflar Çarşısı'ndaki mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, eylül ayında Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te büyük bir coşku yaşadıklarını ve salgın sürecine rağmen başarılı bir etkinliğin gerçekleştiğini söyledi.

Kentte TÜBİTAK'ın yayınlarının bulunduğu bir mağazayı açmayı hedeflediklerini belirten Mandal, "Burada her yaş grubuna hitap edecek olan kitaplarımıza artık direkt okurların elleri değecek ve yüzde 50 indirimli olarak satın alabilecekler. Böyle güzel bir imkanı Şahinbey Belediyesinin de katkılarıyla Gaziantep'e sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül ise Gaziantep'in bir dönüşüm içerisinde olduğunu ve kentte TEKNOFEST ile her şeyin yeniden dizayn edildiğini aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de tam bağımsız Türkiye için özellikle teknoloji açığının kapatılması ve bu hedefe ulaşılması için kentteki gençlerin buna hazırlanması gerektiğini anlattı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Türkiye'de teknoloji alanında önemli yatırımlar yaptığına dikkati çekti.

Gençlerin ve öğrencilerin TÜBİTAK yayınlarına ulaşması, bilim ve teknolojiyi takip etmesinin önemli olduğuna değinen Tahmazoğlu, şunları ifade etti:

"Şahinbey ilçemizdeki 12 bin 500 öğretmenimiz var. Bunların hepsini bilim ve teknoloji dergisine bir yıllık aboneliğini yapıp, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde onlara hediye edeceğiz. Şahinbey'deki fen, sosyal bilimler lisesi ve proje okullarımızın tüm öğrencilerine bilim ve teknoloji dergisine abone yapıyoruz. Onların ücretlerini biz karşılayacağız. Gaziantep'ten 20 binin üzerinde aboneliği yapmış olacağız."

Konuşmaların ardından protokol üyelerince kurdele kesilerek, mağazanın açılışı yapıldı.

- Mandal "TÜBİTAK Bilim Söyleşileri"ne de katıldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, programı kapsamında Mecidiye Han'da düzenlenen "TÜBİTAK Bilim Söyleşileri"ne de katılarak, öğrencilerle söyleşi yaptı.

Küresel boyutta Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kalındığını anımsatan Mandal, bu konuda aranan çözümün de bilim ve teknolojiyle sağlanacağına dikkati çekti.

Kovid-19'un öğrencilerin üniversite tercihlerini de etkilediğine dikkati çeken Mandal, "Geçtiğimiz yıllardaki öğrenci tercihlerine baktığımda, molekül biyoloji ve genetiğe başvuru o kadar yüksek değil. Ama bu yıl molekül biyoloji ve genetiğe müthiş bir ilgi var." dedi.

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