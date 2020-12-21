  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak enerji kesintisine neden oldukları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı
Aktüel

Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak enerji kesintisine neden oldukları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:41:11 -
Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak enerji kesintisine neden oldukları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak elektrik kesintisine neden oldukları iddia edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde ara ara yaşanan elektrik kesintilerinin kabloların çalınması nedeniyle meydana geldiği bilgisine ulaştı.

Trafolara girip kablo ve demir çalan zanlıları yakalamak için oluşturulan özel ekip, hırsızlığın olduğu bölgelerdeki 286 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, 14 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 14 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı sallayan iddia: Canlı yayında aşılandıktan sonra bayılan hemşire hayatını kaybetti!
Korona Virüs

Dünyayı sallayan iddia: Canlı yayında aşılandıktan sonra bayılan hemşire hayatını kaybetti!

ABD'de Kovid-19 aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Sosyal m..
Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması
Siyaset

Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, koronavirüse karşı hangi aşıyı olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz
Gündem

Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz

Alevi örgütleri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye B..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay