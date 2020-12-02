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Aktüel Gaziantep'te tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Gaziantep'te tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 00:25:53 -
Gaziantep'te tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ali K. (50) idaresindeki 27 BAA 29 plakalı tır, Mehmet Kaçmaz (48) idaresindeki 31 K 9053 plakalı bariyerin kenarında park halindeki otomobile Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 19'uncu kilometresinde çarptı.

Otomobil sürücüsü Kaçmaz ile araçlarda bulunan Dilek Kaçmaz (50), Hasan Kalkan (26) ve Yağmur Kalkan (23) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kaçmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının ise Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


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