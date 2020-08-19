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Aktüel Gaziantep'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Gaziantep'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:37:29 -
Gaziantep'te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyazıt Uçar idaresindeki 31 AER 20 plakalı tır, Sadullah Karakanlı'nın (32) kullandığı 27 SL 188 plakalı otomobille İslahiye-Nurdağı çevre yolu Biber Anıtı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Karakanlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Hatay istikametinden gelen tırın kavşakta çarpıştığı otomobili sürükleyerek orta refüje taşıması ve kaza sonrası çevredekilerin otomobildeki yaralının yardımına koşması yer alıyor.

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