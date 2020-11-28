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Aktüel Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede
Aktüel

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede

Yeniakit Publisher
2020-11-28 09:19:01 -
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik kentte 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te dün sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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