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Aktüel Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı
Aktüel

Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:16:59 -
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde karşılaşan iki grup, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirlerine ateş açtı.

Çıkan çatışmada kardeş olduğu iddia edilen F.B. ile T.B yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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