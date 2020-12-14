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Aktüel Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:54:45 -
Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti, imalatı ve kurusıkı silahların gerçek silaha çevrildiği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Karşıyaka ile 29 Ekim mahallelerinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 tabanca ile çok sayıda tabanca parçaları ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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