  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li Mahmut Tanal yine rahat durmadı! Atatürk'ün sözünü kendine göre değiştirdi 28 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 28 Ocak 2020: Ahmet Vanlıoğlu'nun vefatı (Vaiz, Müftü) Petro'den Trump'a Maduro resti! Esir devlet başkanı ülkesine dönsün Türk futbolunda sarsıcı iddialar: Çok sayıda başkana operasyon yapılacak! Grönland'ı alacağım diyen Trump buzlara yenildi! İran'da dolar tarihin en yüksek seviyesinde! ABD, İran ile müzakerelerde esneklik gösteriyor iddiası Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek" Kandil’den kurs alsa bu dili kullanamaz! CHP’li belediyeler teröristlere yardım götürmek istiyor
Yerel Gaziantep'te sahte jandarma alarmı!
Yerel

Gaziantep'te sahte jandarma alarmı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Gaziantep'te sahte jandarma alarmı!

Gaziantep'te jandarma kıyafeti giyerek kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtan kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Üniversite Meydanı’nda jandarma üniformasıyla dolaşan bir kadının, çevredeki vatandaşlara kendisini jandarma personeli olarak tanıttığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

SAHTE JANDARMA KISA SÜREDE YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, S.B. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bulunan jandarma üniformasına el konuldu.

"DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Şüpheli kadının karakoldaki ifadesinde, jandarma kıyafetini sevdiğini ve bu şekilde kendisini daha güvende hissettiği için üniformayı giydiğini söylediği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakkında “kamu görevlisi kimliğine bürünme” ve ilgili diğer suçlamalar kapsamında yasal işlem başlatılan S.B., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP’liler jandarmanın üzerine yürüdü! Suat Özçağdaş hakaretler savurdu!
CHP’liler jandarmanın üzerine yürüdü! Suat Özçağdaş hakaretler savurdu!

Gündem

CHP’liler jandarmanın üzerine yürüdü! Suat Özçağdaş hakaretler savurdu!

Meriç’te jandarma güvencesi
Meriç’te jandarma güvencesi

Aktüel

Meriç’te jandarma güvencesi

Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev alım: 3 bin 635 subay ve astsubay alınacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev alım: 3 bin 635 subay ve astsubay alınacak

Gündem

Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev alım: 3 bin 635 subay ve astsubay alınacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23