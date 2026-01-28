Gaziantep'te sahte jandarma alarmı!

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Üniversite Meydanı’nda jandarma üniformasıyla dolaşan bir kadının, çevredeki vatandaşlara kendisini jandarma personeli olarak tanıttığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

SAHTE JANDARMA KISA SÜREDE YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, S.B. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bulunan jandarma üniformasına el konuldu.

"DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Şüpheli kadının karakoldaki ifadesinde, jandarma kıyafetini sevdiğini ve bu şekilde kendisini daha güvende hissettiği için üniformayı giydiğini söylediği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakkında “kamu görevlisi kimliğine bürünme” ve ilgili diğer suçlamalar kapsamında yasal işlem başlatılan S.B., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.