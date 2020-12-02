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Aktüel Gaziantep'te polisin dikkati gaz sızıntısı tehlikesini önledi
Aktüel

Gaziantep'te polisin dikkati gaz sızıntısı tehlikesini önledi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:01:58 -
Gaziantep'te polisin dikkati gaz sızıntısı tehlikesini önledi

GAZİANTEP (AA ) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir araçtan gaz sızdığını fark eden polis ekipleri, olası tehlikeli bir durumun önüne geçti.

Polis ekipleri, Yeditepe Mahallesi 85112 No'lu Sokak'tan geçtikleri sırada yoğun şekilde gaz kokusu olduğunu fark etti. Sokakta yapılan incelemede LPG'li 01 VL 767 plakalı otomobilde gaz sızıntısı olduğu belirlendi.

Sokağın giriş ve çıkışını trafiğe kapatıp gerekli güvenlik önlemlerini alarak durumu itfaiye ekiplerine bildiren polis, otomobilin sahibi kadın sürücüyü de bilgilendirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı kontrol ederek gaz sızıntısını kesti.

Kadın sürücü, tehlikenin önüne geçtikleri için polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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