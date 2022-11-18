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Aktüel Gaziantep'te polis midibüsü devrildi! 5 memur yaralandı
Aktüel

Gaziantep'te polis midibüsü devrildi! 5 memur yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 20:34:00 -
Gaziantep'te polis midibüsü devrildi! 5 memur yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.

Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 SA 342 plakalı otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden 27 UB 258 plakalı polis midibüsü çarpıştı.

Devrilen midibüsteki 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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