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Gaziantep'te pitbull dehşeti! Kafasını parçaladı

Gaziantep'te pitbull cinsi vahşi köpeğin saldırısına uğrayan bir çocuk, çevredeki vatandaşların uzun süren çabaları sonucunda güçlükle kurtarıldı. Büyük korku yaşayan çocuk, yaralarını unutarak, "Ağabey, Allah'ınızı severseniz bırakmayın" diye yalvardı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:47
Gaziantep'te pitbull dehşeti! Kafasını parçaladı

Gaziantep'te sahibinin elinden kaçan pitbull cinsi bir köpek, sokakta yürüyen 12 yaşındaki Necmettin isimli bir çocuğa saldırdı. Köpeğin sahibi olduğu ileri sürülen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ve çevredeki vatandaşlar, çocuğu kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Çocuğun önce kafasından sonra da kolundan ısıran köpek, çenesine sıkıştırdığı çocuğun kolunu uzun süre bırakmadı.

Çocuğun yardımına koşan vatandaşlar, her yolu denemelerine rağmen uzun süre çocuğu kurtarmayı başaramadı. Köpeğin önce boğazına sarılan vatandaşlar, kimi zaman ise hayvanın kuyruğundan tutup çektiler. Vatandaşlar zaman zaman ise kazma ve kürekle vurdukları köpeğin üzerine su döktü.

"Allah'ınızı severseniz bırakmayın"

Çocuğun kıyafetlerini makasla kesen vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu çocuğu köpeğin ağzından kurtardı. Olay esnasında büyük korku yaşadığı görülen çocuk ise kurtulduktan sonra kolunda ve kafasındaki yaraları unutarak, “Ağabey Allah’ınızı severseniz bırakmayın” dedi.

Olayın ardından çocuğun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:47
  1. Gaziantep
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