Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında
Gaziantep’in Nizip ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki araçlardan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.
İncelemede hırsızlık olaylarına karışan kişilerin N.D. ve Y.D. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri adreslerinde yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin Atatürk Mahallesi'nde park halindeki otomobilin arka kapısını zorladığı, daha sonra ön kapıya yönelerek içeri girdiği ve teybi çalarak kaçtığı görülüyor.