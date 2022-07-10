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Aktüel Gaziantep'te otomobil devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Gaziantep'te otomobil devrildi: Yaralılar var

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 19:59:00 -
Gaziantep'te otomobil devrildi: Yaralılar var

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

İ.Ö. yönetimindeki 27 ACR 909 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Hisar mevkisinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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