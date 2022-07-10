Gaziantep'te otomobil devrildi: Yaralılar var
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
İ.Ö. yönetimindeki 27 ACR 909 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Hisar mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.