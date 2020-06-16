  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep’te nakliyatçılarla yükleyiciler çatıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep’te nakliyatçılar ve yükleyiciler arasında çıkan yük kavgasında silahlar konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:16:52 -
Gaziantep’te nakliyatçılarla yükleyiciler çatıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep’te nakliyatçılar ve yükleyiciler arasında çıkan yük kavgasında silahlar konuştu. Çatışmaya dönen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi nakliyatçılar sitesi içerisinde nakliyatçılar ve yükleyiciler arasında yük taşıma konusunda kavga çıktı. Silahların çekildiği kavga çatışmaya dönünce vurulan 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.


Yaralılar S.K., Y.K., E.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden 45 yaşındaki M.K.’nın cenazesinin ise yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı