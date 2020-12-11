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Aktüel Gaziantep'te marketten silahlı soygun gerçekleştiren zanlı tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te marketten silahlı soygun gerçekleştiren zanlı tutuklandı

Soygun anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:51:36 -
Gaziantep'te marketten silahlı soygun gerçekleştiren zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te marketten silahlı soygun yaptığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette kasiyere silah çekerek kasadaki paraları çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, marketin güvenlik kamerası kaydından kimliğini tespit ettiği şüpheliyi ve ona yardım ettiği iddia edilen 1 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde yüzünde cerrahi maske bulunan şüphelinin elindeki cipsle kasaya geldiği, cipsin ücretini verdikten sonra kadın kasiyere silahını göstererek kasadaki paraları aldığı ve motosikletine binerek kaçtığı görülüyor. Şüphelinin marketten çıkarken cipsi de alması dikkati çekti.

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