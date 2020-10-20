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Aktüel Gaziantep'te lokomotif hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı
Aktüel

Gaziantep'te lokomotif hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:35:44 -
Gaziantep'te lokomotif hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hemzemin geçitte hafif ticari araca lokomotifin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Sadettin Kara yönetimindeki 77 AAJ 010 plakalı hafif ticari araca, Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e giden ve bağlı vagon bulunmayan lokomotif çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan sürücü Kara ile yanında bulunan çocuklar Elanur ile Zeynep Kara itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar, Nurdağı ve İslahiye İlçe Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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