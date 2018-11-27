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Gaziantep'te kumar baskını! 93 kişi gözaltında

Gaziantep'te bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 93 kişi gözaltına alındı.

27 Kasım 2018 Salı 17:09
Gaziantep'te kumar baskını! 93 kişi gözaltında

Gaziantep'te, polisin kumar oynatılan bir eve yaptığı operasyonda 93 kişi yakalandı. Kumar oynadığı saptanan 84 şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası verilirken, kumar oynatan 9 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bey Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı bilgisi aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 4'ü kadın, 93 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynadığı belirlenen 84 kişi 'Kabahatler Kanunu' kapsamında para cezası ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 9 şüpheli ise emniyetteki sorgulamasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:09
  1. Gaziantep
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