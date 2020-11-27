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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluğun yaşandığı bölgelerde sosyal mesafe uyarısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:34:08 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, polis ve zabıta ekipleri yoğunluk yaşanan bölgelerdeki insanları sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Vaka artışlarının yaşandığı kentte polis ve belediye ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Kentte, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri denetlenirken insan yoğunluğunun olduğu Karagöz, Gaziler Caddesi ile banka ve PTT kuyruklarında bulunanlar, sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de çarşı, pazar, meydan ve halk otobüslerindeki denetimleri inceledi.

Toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorgulayan Zeybek, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Zeybek, sohbet ettiği vatandaşlara kentteki vaka sayılarında artış yaşandığını ve herkesin kurallara uyması gerektiğini hatırlattı.


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