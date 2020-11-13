  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 665 kişiye cezai işlem uygulandı
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 665 kişiye cezai işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:12:03 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 665 kişiye cezai işlem uygulandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 665 kişiye cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 665 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 21 kişiye idari işlem yapılırken denetlenen 365 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus isimden çarpıcı analiz: İnanılmaz derecede...
Dünya

Rus isimden çarpıcı analiz: İnanılmaz derecede...

Rusya Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Pukhov, "Acı gerçek şu. Moskova'nın Trans-Kafkasya bölgesindeki nüfuzu keskin bi..
Fransa Erdoğan’a yine yenildi
Dünya

Fransa Erdoğan’a yine yenildi

Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan yönetimini destekleyen ancak yine umduğunu bulamayan Fransızlar, başarısızlıklarını kaleme aldı. ..
Libya UMH kararını duyurdu: Kabul etmiyoruz
Dünya

Libya UMH kararını duyurdu: Kabul etmiyoruz

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Ordu Sözcüsü Muhammed Kanunu, BM heyeti ile mevcut şartlar altında anlaşmanın imkansız olduğunu söy..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay