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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 51 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 51 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-26 08:58:58 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 51 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 51 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından dün yapılan denetimlerde, 2 bin 51 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 21 kişiye ve denetlenen 406 iş yerinden birine de idari işlem yapıldı.

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