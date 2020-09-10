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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında otostop yasaklandı
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında otostop yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:18:27 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında otostop yasaklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentte otostop yapmak ve yapanı almanın yasaklandığını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantinada olan bazı vatandaşların otostop yaparken yakalandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehirlerarası ulaşımda istenilen HES kodunu devreden çıkartarak salgının yayılmasını hızlandırdığı için Gaziantep genelinde otostop yapmak ve yapanı almak yasaklanmıştır. İhlal edenlere 3 bin 150 lira ceza verilecektir."


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