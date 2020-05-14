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Aktüel

Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza

Vali Davut Gül: - "Bu mesele polisiye bir mesele değildir. Herkesin polisi kendisidir, lütfen şikayet ettiğimiz davranışları kendimiz yapmayalım"

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:28:46 -
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında kurallara uymayan 2 bin 492 kişiye para cezası uygulandı.

Kent genelinde bir günde gerçekleştirilen denetimlerde, 20 yaş altındaki 1062 kişi ile 65 yaş üstündeki 24 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, 1406 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 356 iş yerinden 16'sına idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, sosyal mesafeyi ihlal eden ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 2 bin 492 kişiye para cezası verildiğini belirterek, "Bu mesele polisiye bir mesele değildir. Herkesin polisi kendisidir, lütfen şikayet ettiğimiz davranışları kendimiz yapmayalım." ifadelerini kullandı.

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