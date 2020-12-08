  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen çift yaşamını yitirdi
Aktüel

Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen çift yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 23:39:21 -
Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen çift yaşamını yitirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddia edilen çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, işten eve dönen Yücel Duman, Hasanlök Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa Duman (72) ile annesi Zeliha Duman'ı (71) evde hareketsiz buldu.

Duman'ın haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından çiftin cesedi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde durulurken, cesetler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti
Sağlık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ..
Wagner'in Türkiye itirafı olay: Hesaba katmadık
Dünya

Wagner'in Türkiye itirafı olay: Hesaba katmadık

Rus güvenlik şirketi Wagner'de görev aldığı belirtilen Marat Gabidullin, Libya'daki savaşa ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu. Gabidullin,..
Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme
Medya

Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme

Reyting rekorlarını yerle bir eden Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik bir gelişme meydana gelecek. Bala Hatun, Osman Bey’le evliliğe hazırl..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay