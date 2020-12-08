Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen çift yaşamını yitirdi
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddia edilen çift hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, işten eve dönen Yücel Duman, Hasanlök Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa Duman (72) ile annesi Zeliha Duman'ı (71) evde hareketsiz buldu.
Duman'ın haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemenin ardından çiftin cesedi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde durulurken, cesetler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.