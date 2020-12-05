  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te karantinaya alınan dairelerin bulunduğu apartmanlarda misafir kabul edilmeyecek
Aktüel

Gaziantep'te karantinaya alınan dairelerin bulunduğu apartmanlarda misafir kabul edilmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-12-05 22:26:50 -
Gaziantep'te karantinaya alınan dairelerin bulunduğu apartmanlarda misafir kabul edilmeyecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan evlerin bulunduğu apartmanlarda da misafir kabul edilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evlerdeki kalabalık ortamların salgını arttırdığına işaret etti.

Gül, "Mevlit, gün, taziye ve parti gibi etkinlikler yasaktır. Gaziantep genelinde karantinaya alınan evlerin bulunduğu apartmanlardaki diğer evlere de izolasyon süresince misafir kabul edilmesi yasaklanmıştır. #Evde kal." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan itirafı: Dolduruşa geldiler
Siyaset

Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan itirafı: Dolduruşa geldiler

140 Journos'un belgeselinde konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın dolduruşa geldiğini ve kendisi..
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri askıya alındı
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda, yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Trump giderayak talimatı verdi! ABD çekiliyor
Dünya

Trump giderayak talimatı verdi! ABD çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, görevi devretmesine sayılı günler kala Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay