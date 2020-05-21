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Gaziantep’te Kadir Gecesi özel programı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni anlamak amacıyla önemli bir programa daha imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:46:41 -
Gaziantep’te Kadir Gecesi özel programı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni anlamak amacıyla önemli bir programa daha imza atıldı.


Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğünce Ramazan söyleşileri programlarının en özeli dün akşam Gaziantep Sanat Merkezi binasında Mehmet Açıkgöz’ün moderatörlüğünde Muzaffer Ceylan’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Programda; Kur’an-ı Kerim’in indirilmesi, Kadir suresinin bereketi, Kadir gecesinde yapılacak ibadetler, Cebrail’in yeryüzüne inişi ve Kadir Gecesinin öneminin anlatan Muzaffer Ceylan, "Efendimiz (SAV) der ki ’İki insanın arasını bulmak üzere biriniz ayaklanır giderse’ gidip geldiği yol boyunca melekler ona dua ederler ve Allah’ta bu amelinden dolayı kendisine Kadir Gecesi ecri yazar, bizi aydıran, aydınlatan, bize yol gösteren Allah’tır. ‘Onun peygamberi ve kitabıdır’ diyerek, Kur’an ve Sünnetin önemine dikkat çeken Ceylan, Cenabı Hak din ile hayatı düzenliyor, tanzim ediyor. 1400 yıldır devletler kurduk ve bu devletler bütün dünyaya din ile hayır, paylaşım, uzlaşı taşıdı. Bu sebepledir ki din-i mübin-i İslam’ın kıymetini bilmemiz ve onu başımızın tâcı etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.


Ceylan son olarak, Kadir Gecesi Özel Programı vesilesi ile Kuran’ı Kerim okuyan Yusuf Erdoğan’a, İlahileriyle kalpleri yumuşatan Fatih Zirek’e, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (GASMEK) müzik ekibine, kamera arkasında büyük emek gösteren rejiye ve koordinatörlük birimi çalışanlarına teşekkür etti.

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